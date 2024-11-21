Москва, 21 ноября, 2024, 18:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о создании попечительского совета Российской академии наук (РАН). Документ опубликован в электронной базе данных Госдумы.

Владимир Песня/РИА Новости

Проект предполагает, что глава государства возглавит создаваемый попечительский совет и сформирует его состав. В состав попечительского совета будут входить не более 20 человек, в том числе президент РАН.

«Целями создания попечительского совета Российской академии наук являются содействие эффективному развитию Российской академии наук, решению перспективных и основных задач, включая формирование приоритетов деятельности академии, содействие сотрудничеству Российской академии наук с государственными, общественными и иными организациями», — сказано в пояснительной записке.

Попечительский совет РАН будет рассматривать вопросы, связанные с продвижением важнейших научных достижений и использованием результатов стратегически значимых научных исследований, сказано также в документе.

Как передавало ИА Регнум, в мае на общем собрании РАН члены академии поручили президенту РАН Геннадию Красникову обратиться к Владимиру Путину с предложением возглавить попечительский совет академии.

В феврале ходе заседания Совета по науке и образованию Путин заявил, что по объёму государственных расходов на науку Россия занимает одно из ведущих мест в мире. Расходы на финансирование РАН в 2024 году выросли почти на треть, до 6 млрд рублей. Выплаты академикам и членам-корреспондентам возросли в полтора раза, но этого недостаточно, выплаты нужно удвоить, предложил глава государства.

В январе Путин провёл встречу с главой РАН. Красников проинформировал президента о приоритетных задачах РАН. Также они обсудили вопрос возвращения РАН функций по экспертизе школьных учебников. Президент поддержал эту инициативу.