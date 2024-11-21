* — ЛГБТ-движение является экстремистским и запрещённым в РФ

Брюссель, 21 ноября, 2024, 20:00 — ИА Регнум. Стали известны подробности смерти британского пастора в Бельгии после полового акта с местным священником (ЛГБТ-движение является экстремистским и запрещённым в РФ). Об этом сообщает бельгийское издание De Standaard.

Кадр из видео RTBF

Согласно информации издания, 69-летний британский католический пастор приехал в Бельгию и провёл несколько дней в приходе, а затем остановился в гостях у 60-летнего местного священнослужителя. Они совершили гомосексуальный половой акт и употребили наркотики, вследствие чего один из них умер, говорится в материале.

Как выяснилось, британец скончался от передозировки наркотическим средством синтетического происхождения. Также оба мужчины употребляли релаксант, используемый для расслабления мышц. Адвокат обвиняемого подтвердил, что его клиент и погибший употребляли ограниченное количество наркотиков, и предположил, что гость из Британии мог принять также что-то заранее.

По данным СМИ, ночью 27 сентября в Бельгии гражданину Британии стало плохо и его приятель вызвал скорую. Приехавшие на место медики не смогли спасти пастора. Полиция начала расследование по подозрению в торговле наркотиками, повлекшей за собой смерть.

По данным прокуратуры, пожилой бельгиец несколько дней провёл в тюрьме, затем был освобожден и с тех пор ведёт затворнический образ жизни.

25 декабря в Нидерландах покончил с собой 24-летний трансгендер Антон Бабкин (Антонина Бабкина). Его родители рассказали ИА Регнум, что поддерживают закон о запрете смены пола в России.