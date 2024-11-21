Студенты юридического факультета МГУ пожаловались на антисанитарию
Студенты юридического факультета МГУ пожаловались на тараканов и плохую уборку
Москва, 21 ноября, 2024, 18:04 — ИА Регнум. Студенты юридического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова пожаловались на появление тараканов из-за плохой уборки в корпусе, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на администрацию факультета.
dpa/picture-alliance/ТАСС
Со слов учащихся, в корпусе на станции метро «Университет» перестали выносить мусор и мыть полы. Из-за этого в здании завелись тараканы.
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