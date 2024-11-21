Лондон, 21 ноября, 2024, 18:00 — ИА Регнум. Украинский олигарх Дмитрий Фирташ с женой Ладой попали в антикоррупционный санкционный список, опубликованный на сайте министерства финансов Великобритании и обновлённый 21 ноября.

РИА Новости

В Британии полагают, что Фирташ «давал взятки» госслужащим, чтобы получить лицензии на добычу полезных ископаемых, и участвовал в «хищении собственности из газотранспортных сетей Украины».

В чёрном списке оказался украинский финансист Денис Горбуненко, которого считают причастным к махинациям Фирташа, а также латвийский олигарх Айварс Лембергс с дочерью Лигой. Они, по мнению Лондона, участвовали в «даче взяток и присвоении собственности».

Санкции предусматривают заморозку активов фигурантов списка и запрет на въезд в страну.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2023 года Служба безопасности Украины предъявила Фирташу и восьми топ-менеджерам его компаний обвинения по делу о махинациях, из-за которых госбюджет потерял более $480 млн. В числе прочего речь шла о масштабной схеме хищения газа.

В 2018 году Фирташ владел 70% областных газораспределительных компаний Украины. В марте 2014 года он был задержан в Австрии по запросу США и с тех пор живёт в Вене, ожидая решения об экстрадиции. Американские власти обвиняют олигарха в коррупционных преступлениях за пределами Украины.