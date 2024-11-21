Лондон, 21 ноября, 2024, 17:47 — ИА Регнум. Третья мировая война якобы уже началась, заявил 21 ноября посол Украины в Лондоне и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Kaniuka Ruslan/Global Look Press Валерий Залужный

По его мнению, указанный конфликт вспыхнул в этом году.

«В 2024 году началась третья мировая война. Поэтому я считаю, что мировая война, добро пожаловать — она началась», — отметил дипломат, слова которого приводит интернет-издание «Украинская правда».

Это заявление экс-главком сделал во время выступления на церемонии награждения «УП-100». Залужный пояснил, что к такому выводу он пришёл из-за союзников России, которые, по его словам, якобы вовлеклись в украинский конфликт.

Посол утверждает, что возле Украины якобы стоят военные КНДР, а в небе над страной будто бы применяются иранские беспилотники. Кроме того, по утверждениям дипломата, в российских ракетах якобы применяются китайские детали.

Как сообщало ИА Регнум, 14 октября глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что КНДР будто бы фактически включается в конфликт на Украине и поддерживает в нём Россию. В свою очередь представитель Корейской Народно-Демократической Республики при ООН отверг обвинения в том, что Пхеньян якобы отправил свои войска для участия в специальной военной операции.

23 октября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что утверждения о якобы отправке военных из КНРД в Россию являются «вбросами и шумихой». Она напомнила, что первые сообщения на эту тему появились именно в украинских СМИ, затем их подхватила разведка Южной Кореи.

В январе 2024 года экс-глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявлял, что Украина не предоставила ни единого доказательства и документа о том, что Россия якобы использует иранское вооружение в ходе спецоперации. Он подчёркивал, что Тегеран никогда не поставлял РФ беспилотники и ракеты для использования на Украине.

В апреле 2024 года помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан отмечал, что Белый дом не обнаружил доказательств того, что Китай оказывает прямую военную помощь России в связи с проведением спецоперации.