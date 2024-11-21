Москва, 21 ноября, 2024, 18:19 — ИА Регнум. Федеральная налоговая служба (ФНС) планирует подсчитать объём недоплаченных мигрантами налогов для повышения прозрачности системы налогообложения. Об этом заявил руководитель ведомства Даниил Егоров в интервью РБК.

Вячеслав Прокофьев/РИА Новости Даниил Егоров

ФНС намерена оценить прозрачность выплат за мигрантов и, по словам главы службы, вполне вероятно, что этот объём неоплаченных налогов будет большой.

Егоров также напомнил, что в России действуют две фундаментальные системы налогообложения для иностранных граждан. Первая относится к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) плюс Украина, в которой мигранты могут быть самозанятыми и платить налог на профессиональный доход, а вторая — это фиксированный платеж, который является первичным постоянным элементом НДФЛ.

«Данные МВД позволят нам сверить, попали ли те, кто состоит у нас на учёте, под одну или под другую систему. Если не попали, это поле для работы с ними, чтобы понимать, где они находятся, в каких компаниях работают», — добавил глава ФНС.

Как ранее передавало ИА Регнум, Совет Федерации одобрил закон об увеличении штрафов за подделку миграционных документов. Максимальная сумма штрафа составит 60 млн рублей с конфискацией орудия правонарушения.

18 ноября депутаты Госдумы предложили правительству России принять комплекс из 10 «незамедлительных» мер в сфере миграции. В частности, авторы предложили закрепить уровни знания русского языка в зависимости от места работы, ввести устную часть языкового экзамена и включение в видеозаписи экзамена ответов мигранта на вопросы о целях приезда в Россию.