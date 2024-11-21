Курск, 21 ноября, 2024, 17:44 — ИА Регнум. Взвод Вооружённых сил Украины (ВСУ) подорвался на своих же заминированных тропах в Курской области, передаёт 21 ноября Telegram-канал Shot.

Vyacheslav Madiyevskyy/Global Look Press

Сообщается, что украинские силы заминировали местность, чтобы закрепиться на ней. Однако военным приказали помочь выбраться окружённой украинской группировке из Ольговского котла.

Противнику удалось продвинуться за свои мины, однако разомкнуть кольцо не удалось. В этот момент взвод ВСУ попал под миномётный обстрел, из-за чего украинским бойцам пришлось отступать на свои же мины.

«Под минометными обстрелами и ударами с воздуха ВСУшникам пришлось экстренно отступать обратно. В панике группы начали подрываться на своих же минах», — сказано в публикации.

По предварительным данным, украинские подразделения лишились до 20 военных, а также двух боевых бронированных машин.

20 ноября ИА Регнум передавало, что ВС России уничтожили группировку ВСУ, блокированную в районе Ольговской рощи в Курской области. Кроме того, подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям девяти украинских бригад в районах восьми населённых пунктов на указанном направлении.

18 ноября стало известно, что около 180 военнослужащих ВСУ ликвидировали при попытке вырваться из окружения в районе Ольговского леса в Курской области. Выйти из окружения пытались около 250 человек, но подразделения ВС РФ пресекли их действия, нанеся по группе комбинированный удар. 24 военнослужащих противника были взяты в плен.