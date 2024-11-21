Москва, 21 ноября, 2024, 17:50 — ИА Регнум. AVA Group и Ассоциация быстрорастущих технологичных компаний (национальных чемпионов) подписали соглашение, в рамках которого они будут поддерживать проекты в области высоких технологий. Поддержка планируется на разных этапах реализации, а также она подразумевает развитие деловой инфраструктуры и организацию бизнес-миссий в государствах БРИКС+.

AVA Group AVA Group поддержит развитие высоких технологий

Соучредитель AVA Group, президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв отметил, что глобальная миссия соглашения — поддержать тех, у кого есть прорывные идеи, способные принести пользу государству и обществу.

«Бизнес должен помогать молодому поколению и уже состоявшимся ученым в реализации их инициатив, поддерживая государственные программы на этом направлении», — сказал Кремлёв. По его словам, зачастую у молодежи есть уникальные идеи, однако нет финансовых возможностей для их реализации. В качестве примера он привел то, как ярко представлены российские молодые IT-специалисты за рубежом. «Наша задача — создать для них такие условия реализации потенциала, чтобы даже мысли уехать не возникало», — отметил Кремлев.

AVA Group AVA Group поддержит развитие высоких технологий

Президент AVA Group Ваган Арутюнян подчеркнул, что сотрудничество позволит сторонам обменяться актуальными друг для друга компетенциями. Он отметил, что у AVA Group есть большой опыт в инвестициях, поэтому она может дать правильную оценку и помогать развитию компаниям из разных отраслей экономики.

AVA Group AVA Group поддержит развитие высоких технологий

Арутюнян добавил, что AVA планирует как инвестировать свои средства, так и привлекать инвестиции извне, а также давать высокотехнологичным компаниям то, чего им не хватает для роста. «Мы предоставим ассоциации деловую инфраструктуру в Сочи, где будут базироваться наши специалисты и проводиться мероприятия по повестке», — сказал президент группы.

AVA Group AVA Group поддержит развитие высоких технологий

Взаимодействие между AVA Group и Ассоциацией национальных чемпионов будет осуществляться на основе AVA tech. «В ближайшее время сформируется наблюдательный совет компании, который возглавил наш друг — известный государственный деятель Инал Ардзинба»,— отметил Арутюнян. По его словам, в скором времени состоится заседание набсовета, в ходе которого будут обсуждены стратегические направления развития.

AVA Group AVA Group поддержит развитие высоких технологий

Директор Ассоциации быстрорастущих технологичных компаний (национальных чемпионов) Александр Лиханов заявил, что вместе с AVA стороны будут помогать высокотехнологичным компаниям преодолевать барьеры, препятствующие росту. Так, в пуле ассоциации много производственных компаний, которым необходима профильная инфраструктура, а у AVA Group есть все компетенции для решения данной проблемы.

AVA Group AVA Group поддержит развитие высоких технологий

«Наша совместная деловая инфраструктура в Сочи станет точкой притяжения для ведущих проектов ассоциации», — сказал Лиханов. Он также отметил широкую представленность ассоциации в БРИКС+. Достигнутое соглашение подразумевает глубокую вовлеченность AVA Group в повестку и реализацию совместных прогрессивных проектов в государствах Глобального Юга.

AVA Group AVA Group поддержит развитие высоких технологий

Активную роль в реализации достигнутого соглашения готовы также сыграть фонд «Иннопрактика» и НИУ ВШЭ. По словам первого заместителя генерального директора «Иннопрактики» Натальи Поповой, AVA выступит важным звеном развития высокотеха с точки зрения инвестиций и взращивания высокотехнологичных проектов. В свою очередь ректор ВШЭ Никита Анисимов рассказал, что университет давно участвует в высокотехнологичной тематике и готов к дальнейшей поддержке перспективных инициатив.

«Бизнес должен вкладывать в инновации не наравне, а больше, чем государство. Президент России в мае утвердил национальные идеи — среди них технологическое лидерство, которое подразумевает удовлетворение интересов каждого государства», — убежден Анисимов.

AVA Group AVA Group поддержит развитие высоких технологий

Ассоциация быстрорастущих технологических компаний (национальных чемпионов) — объединение быстрорастущих технологических компаний, имеющих статус национальных чемпионов.

Холдинг AVA Group работает в следующих отраслях: девелопмент, инвестиции, управление коммерческой недвижимостью, IT, гостеприимство и санаторно-курортное направление, сельское хозяйство. География деятельности охватывает Краснодарский край, Москву и Московскую область, Северный Кавказ и Алтай. Совладельцами AVA Group в равных долях являются Ваган Арутюнян и бизнесмен, президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.