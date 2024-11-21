Красногорск, 21 ноября, 2024, 17:39 — ИА Регнум. У вице-президента МТС, генерального продюсера KION Игоря Мишина нашли «странный пакет с веществом», предположительно наркотическим, сообщил 21 ноября Telegram-канал «112».

Максим Блинов/РИА Новости Игорь Мишин

По этим данным, оперативники провели обыск в доме Мишина в элитном посёлке «Раздоры». В ходе обыска Мишин попытался выбросить в окно небольшой пакет, однако оперативники это заметили, сказано в сообщении.

Порошок, находившийся в пакете — предположительно наркотики, вещество направлено на экспертизу, отметили авторы. Мишин, в свою очередь, был отправлен сдавать анализы, сказано также в сообщении.

В апреле осведомлённый источник сообщил ИА Регнум, что в Москве сотрудники полиции задержали 19-летнюю студентку-отличницу юридического факультета МГУ с 22 свёртками с наркотиками. Девушку поймали, когда она делала закладки в подъездах многоквартирных домов в Ростокино. Экспертиза установила, что в свёртках был мефедрон. Девушка заявила, что стала заниматься противоправной деятельностью из-за нехватки денег.

В марте журналиста Георгия Белецкого, брата сценариста программы «Сам себе режиссёр» Родиона Белецкого, задержали в Москве с наркотиками. Сотрудники ДПС остановили такси, в котором он ехал, при осмотре у мужчины нашли свёрток с гашишем. Во время допроса задержанный заявил, что приобрёл наркотическое вещество для личного употребления и не собирался его продавать.