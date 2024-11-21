Вашингтон, 21 ноября, 2024, 17:47 — ИА Регнум. Известная американская телеведущая Эллен Дедженерес покинула США и переехала в Великобританию из-за недовольства победой Дональда Трампа на выборах президента Штатов, пишет портал TMZ со ссылкой на источники.

Global Look Press

«Эллен Дедженерес попрощалась с США. Мотивом стала победа Дональда Трампа на выборах», — указано в публикации.

В материале уточняется, что она переехала в частный дом неподалёку от Лондона. По словам одного из источников, она была крайне расстроена победой республиканца, ведь в ходе предвыборной гонки активно агитировала именно за кандидата в президенты от демократов Камалу Харрис, в том числе поддерживала её в соцсетях.

Как передавало ИА Регнум, выборы президента США состоялись 5 ноября. Трамп, уже занимавший пост главы государства в 2017–2021 годах, объявил себя победителем и выразил уверенность в том, что набрал более 315 из 538 голосов выборщиков. Итог голосования он назвал политической победой, которой «страна ещё никогда не видела», и пообещал американцам «золотой век».

По предварительным данным, Трамп гарантированно получил 295 голосов выборщиков при 270 необходимых для признания победы. Харрис поздравила оппонента с победой и пообещала мирную передачу власти. Она призвала общественность в США признать результаты президентских выборов.