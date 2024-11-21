Москва, 21 ноября, 2024, 17:23 — ИА Регнум. Жителя Татарстана Артура К. задержали за соучастие в мошенничестве с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной. О задержании нового фигуранта уголовного дела сообщила 21 ноября пресс-служба столичной прокуратуры.

Elena Mayorova/Global Look Press

У 27-летнего ранее судимого мужчины нашли банковскую карту, на которую потерпевшая в июне перевела 10 млн рублей, действуя по указанию аферистов. Мошенники перевели деньги на подконтрольные счета и поделили между собой.

Потерпевшая — Лариса Долина, задержанный — сотрудник склада Wildberries в подмосковном Коледино, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным следствия, мужчина вовлёк в преступную схему другого фигуранта, 43-летнего Дмитрия Леонтьева, которого арестовали ранее. Леонтьев покупал средства связи и сим-карты, чтобы мошенники общались между собой, получал на банковские карты похищенные у артистки деньги и обналичил свыше 3,1 млн рублей.

Артуру К. предъявили обвинение в мошенничестве, совершённом организованной группой, в особо крупном размере. Ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Как сообщало ИА Регнум, в августе стало известно, что мошенники убедили Долину продать квартиру в Ксеньинском переулке в Москве и перевести полученные деньги на их счета. Покупательницей оказалась 34-летняя Полина Лурье, дочь топ-менеджера одного из крупнейших IT-холдингов России Т1 (Техносерв) Александра Собачкина. Лурье заплатила за квартиру 100 млн рублей, но Долина отказалась отдавать ключи. Вопрос о законности сделки рассматривается в суде.

По словам Лурье, она искренне сочувствует народной артистке, но отдавать квартиру, за которую заплатила 100 млн, не собирается, поэтому подала встречный иск к певице.

В рамках дела о мошенничестве полиция задержала курьера Анжелу Цырульникову, которая забрала у Долиной деньги. В октябре правоохранители задержали ещё одного подозреваемого, жителя Марий Эл Леонтьева.