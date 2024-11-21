Москва, 21 ноября, 2024, 17:15 — ИА Регнум. Суд приговорил бывшего вице-губернатора Петербурга Владимира Лавленцева к 13 годам колонии за растраты на сумму 3 млрд рублей и мошенничество.

Кадр из видео объединенной пресс-службы судов Москвы

Также суд взыскал с Лавленцева 2,685 млрд рублей в пользу пострадавшего от его действий бизнесмена Геннадия Тимченко.

«По совокупности преступлений назначить Лавленцеву наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием в колонии общего режима», — сказано в тексте приговора.

Лавленцев занимал пост вице-губернатора по ЖКХ Петербурга с мая 2013 по октябрь 2014 года. В ноябре 2022 года были арестованы его счета почти на 1 млрд рублей по делу о банкротстве ООО «Строй-Альянс».

В июле 2023 года в отношении экс-чиновника возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). Лавленцев был задержан, в его доме прошли обыски. Бывшего чиновника отправили под домашний арест.

По версии следствия, Лавленцев, получив несколько займов на развитие бизнеса от Тимченко, присвоил их себе.

Другие эпизоды преступной деятельности осуждённого, упомянутые в материалах дела, касаются присвоения средств, выделенных на геодезические исследования для строительства дороги Лобня — аэропорт Шереметьево и автомоста в подмосковных Мытищах, проведения работ по прокладке инженерных коммуникаций при реконструкции Дворца культуры подмосковного Реутова и проведения строительного контроля объектов культурного назначения в Севастополе, Калининграде и Кемерове.