Москва, 21 ноября, 2024, 17:02 — ИА Регнум. Директор департамента информационных технологий Центрального банка (ЦБ) России Зульфия Кахруманова 2 декабря займёт пост заместителя председателя организации, сообщили 21 ноября в пресс-службе регулятора.

Petrov Sergey/Global Look Press

«Директор департамента информационных технологий Банка России Зульфия Кахруманова с 2 декабря 2024 года назначена заместителем председателя Банка России», — отмечается на сайте организации.

Кроме того, с этой же даты Центробанк покинет первый заместитель председателя Ольга Скоробогатова. Отмечается, что она решила продолжить карьеру вне этого учреждения.

Также сообщается, что с 2 декабря первый заместитель председателя ЦБ РФ Дмитрий Тулин будет курировать департамент национальной платежной системы организации.

Как сообщало ИА Регнум, 31 октября ЦБ РФ проинформировал, что должность советника председателя Банка России покинула Ксения Юдаева. Глава регулятора Эльвира Набиуллина отметила, что Юдаева за время своей работы в организации создала команду профессиональных исследователей по макроэкономике, финансам, банкам и климатической повестке, которая поможет Центробанку двигаться вперёд.

2 ноября представитель Международного валютного фонда Камила Перес объявила, что Ксения Юдаева избрана исполнительным директором МВФ. По её словам, такое решение было принято 1 ноября группой стран — членов организации, в которую входит Россия.