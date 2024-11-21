Минск, 21 ноября, 2024, 17:12 — ИА Регнум. Поставленная Россией очередная батарея зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2» будет осуществлять противовоздушное прикрытие Минска, сообщил 21 ноября командующий ВВС и войсками ПВО республики генерал-майор Андрей Лукьянович.

Владимир Песня/РИА Новости

«Прибывшая в одну из зенитных ракетных бригад ВВС и войск ПВО очередная батарея ЗРК «Тор-M2» в ближайшее время заступит на боевое дежурство по ПВО и будет осуществлять противовоздушное прикрытие города Минска», — приводит его слова пресс-служба минобороны республики.

Как отметил Лукьянович, отличительной особенностью комплекса «Тор-М2» является его мобильность, малое время реакции, автоматизация боевой работы, а также эффективная стрельба. Он также добавил, что поступление вооружения РФ в Белоруссию говорит о плодотворном военно-техническом сотрудничестве Москвы и Минска.

Как передавало ИА Регнум, российский расчёт зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» группировки войск «Запад» уничтожил украинские беспилотники в зоне спецоперации. Видеокадры работы расчёта опубликовало 12 ноября Минобороны РФ.

В российском оборонном ведомстве отметили, что расчёт «Тор-М2» оснащён полным арсеналом слежения за авиацией и беспилотниками противника. У системы ЗРК также есть камера электронно-оптического визира, которая помогает выводить на экран любую цель.