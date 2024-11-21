Богота, 21 ноября, 2024, 17:16 — ИА Регнум. Выдача Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху является логичной, а власти США должны, в свою очередь, исполнить предписание. Об этом заявил президент Колумбии Густаво Петро в соцсети X.

Kira Hofmann/Global Look Press Биньямин Нетаньяху

«Это логичное решение. Нетаньяху — это геноцид. Если действующий президент США Джо Байден проигнорирует это решение, он просто приведёт мир к варварству», — указал он в публикации.

Петро также призвал европейских лидеров продемонстрировать свою независимость в международной политике и выполнить требования МУС своими силами.

Как передавало ИА Регнум, МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и экс-министра обороны страны Йоава Галанта 21 ноября за предположительно совершённые военные преступления в секторе Газа. Кроме того, в суде полагают, что премьер-министр и бывший глава минобороны Израиля совершили «преступления против человечности».

В частности, судьи считают, что израильские власти использовали голод как метод ведения войны, а также намерено наносили удары по гражданскому населению и не давали оказывать помощь нуждающимся.

При этом прокурор МУС требовал выдачи ордера на арест Нетаньяху ещё с 20 мая. Он также добивался подобной меры в отношении трёх лидеров палестинского движения ХАМАС. Прокурор отмечал, что Нетаньяху и Галант должны понести уголовную ответственность за военные преступления и преступления против человечности.