* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Пермь, 21 ноября, 2024, 17:07 — ИА Регнум. В пермском Музее современного искусства PERMM по делу бывшего руководителя Марата Гельмана (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом и внесённое в перечень террористов и экстремистов) прошли обыски. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

URA.RU/TASS

Он рассказал, что обыски прошли в Музее современного искусства PERMM, дома у его директора Наили Аллахвердиевой и её коммерческих партнёров. По информации журналистов, действия правоохранительных органов связаны с делом о терроризме Гельмана.

Сам Гельман прокомментировал обыски в соцсети Х, задавшись вопросом, что именно ищут сотрудники правоохранительных органов, и напомнив, что он уже давно уволен из музея.

В 2014 году гражданин Израиля Гельман уехал из России в Черногорию. 14 ноября 2024 года Росфинмониторинг внёс его в перечень террористов и экстремистов.

14 ноября Бутырский суд Москвы заочно арестовал публициста Бориса Стомахина (физическое лицо, внесённое в перечень террористов и экстремистов в РФ) и объявил его в международный розыск. Причиной стало распространение фейков о российской армии.

Как сообщало ИА Регнум, Росфинмониторинг 14 ноября также внёс в перечень террористов и экстремистов блогера Амида Юсубова. В сентябре Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил его к 3,5 года колонии за пост про ненависть к русским.