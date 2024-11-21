Люберцы, Московская область, 21 ноября, 2024, 16:54 — ИА Регнум. Жителю города Люберцы, который до смерти забил пятимесячную дочь, предъявили обвинение в убийстве. Об этом сообщает 21 ноября пресс-служба подмосковного главка СК России.

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Обвинение предъявлено по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Суд по ходатайству следствия отправил мужчину под арест на два месяца.

«На допросе у следователя обвиняемый полностью признал свою вину и рассказал об обстоятельствах произошедшего», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 19 ноября в одной из квартир в Люберцах 28-летний мужчина много раз ударил по голове пятимесячную дочь, которая долго плакала. Ребёнок скончался от травм. Мужчину задержали, он оказался гражданином Таджикистана, который находился в России незаконно.