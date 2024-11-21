Москва, 21 ноября, 2024, 16:47 — ИА Регнум. Омск — уникальная точка на карте России. Это своеобразные «ворота в Азию» для европейской части страны. Через Омск на восток идут экспортные поставки российских товаров в дружественные страны, обеспечивается бесперебойное снабжение наших дальневосточных регионов. Именно поэтому развитый транспортный каркас Омской области так важен.

Пресс-служба Газпромбанка Деловой завтрак «Развитие транспортного каркаса Омской области» на Транспортной неделе в Москве

«Регион занимает уникальное положение между Европой, Дальним Востоком и Азией. Омск — это сочетание речной артерии и автомобильных дорог, город находится на протяжении дороги Европа-Западный Китай, в сторону Дальнего Востока между Тюменью и Новосибирском», — прокомментировал первый вице-президент Газпромбанка Павел Бруссер, выступая на деловом завтраке «Развитие транспортного каркаса Омской области» на Транспортной неделе в Москве.

Бруссер отметил, что в сегодняшних условиях некоторые регионы принимают решения о заморозке концессий, однако Омская область продолжает реализацию важных инфраструктурных объектов.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко в свою очередь заявил, что сейчас наблюдается рост объемов грузоперевозок автомобильным транспортом. По его словам, логистический потенциал региона в значительной мере раскроет строительство автомобильной дороги «Северный обход города Омска».

«Проект будет реализован благодаря поддержке правительства РФ и нашего партнера — Газпромбанка. Эта трасса может стать продолжением транспортного коридора М-12 Москва — Казань путем расширения автомагистрали до Владивостока с выходами на Китай и Монголию», — отметил губернатор.

Запуск «Обхода» позволит вывести транзитный транспорт за пределы города, а также сократить время в пути (например, пусть из Тюмени в Новосибирск станет короче на 20 км), снизить затраты на перевозки, улучшить экологическую и социально-экономическую обстановку. Кроме того, дорога будет способствовать развитию новых территорий, созданию новых рабочих мест и налоговой базы.

Пресс-служба Газпромбанка Деловой завтрак «Развитие транспортного каркаса Омской области» на Транспортной неделе в Москве

Регион неслучайно выбрал в качестве партнера Газпромбанк. У финансовой организации за плечами большой опыт реализации транспортных проектов. Так, общая стоимость проектов банка в сфере транспорта превышает 700 млрд рублей, а совокупный денежный объем ГЧП-проектов с участием фининститута и инфраструктурного холдинга ООО «ГПБ-ИХ», включая инвестиционные инициативы в стадии проработки, составляет 4,2 трлн рублей.

С участием банка уже реализованы или находятся в стадии реализации такие проекты, как обход Хабаровска, мост через Обь в Новосибирске, обход Тольятти, Западный скоростной диаметр в Петербурге.

«Мы готовы применять ведущие практики и адаптировать свои предложения под специфику региона, чтобы в интересах местной экономики и для комфорта омичей здесь появлялись новые знаковые объекты инфраструктуры», — подчеркнул Бруссер.

Деловой завтрак «Развитие транспортного каркаса Омской области» прошел в рамках XVII Международного форума и выставки «Транспорт России» при поддержке Газпромбанка и региона.

Среди гостей мероприятия — первый замминистра транспорта Валентин Иванов, первый вице-президент Газпромбанка Павел Бруссер, губернатор Омской области Виталий Хоценко и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Также в нём приняли участие руководители транспортных агентств и компаний, представители органов власти, институтов развития и коммерческих банков.