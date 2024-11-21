Люберцы, Московская область, 21 ноября, 2024, 16:43 — ИА Регнум. В семье нелегального мигранта из Люберец Муроджона и его супруги Марины воспитывались трое детей. После убийства пятимесячной девочки её восьмилетнюю сводную сестру забрал биологический отец, а младшего брата изъяли органы опеки. На данный момент решается вопрос о лишении родительских прав матери. Об этом рассказал ИА Регнум источник.

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19 ноября в подмосковном посёлке Малаховка 28-летний Муроджон забил насмерть собственную пятимесячную дочь. Причиной стал громкий плач младенца. После этой трагедии мужчину задержали, его и 29-летнюю супругу и мать погибшей девочки допросила полиция. Правоохранительные органы изъяли из семьи годовалого сына Муроджона и Марины и его сводную восьмилетнюю сестру — дочь от первого брака женщины. Девочке повезло, её сразу же забрал к себе бывший муж Марины Владимир. Родственники опасались, что девочка могла получить серьёзную психологическую травму, они рассказали, как чувствует себя ребёнок через два дня после трагедии.

«Девочка сейчас находится с папой, чувствует себя хорошо. Всё, что нужно было, она рассказала на допросе следствию в присутствии отца. Нам она ничего сама не рассказывала о произошедшем, но мы её и не расспрашиваем, чтобы лишний раз не ранить. Ей нужно время, чтобы осознать, что произошло с её младшей сестрой. Сейчас девочка под присмотром», — рассказали родственники первого мужа Марины.

О дальнейшей судьбе годовалого сына женщины и Муроджона родственникам ничего неизвестно.

«Нам всех детей очень жалко, они ни в чём не виноваты, но этот мальчик от другого мужчины. Он к Владимиру отношения не имеет, и мы не знаем, что с ним дальше будет. Пусть разбираются соответствующие органы. Своих дочерей он забрал, старшая ещё во время развода решила жить с папой, младшую сейчас вот удалось выдернуть оттуда», — объяснили родственники мужчины.

Близкие рассказали, что после развода с Мариной Владимир регулярно навещал дочь, которая осталась жить с матерью и отчимом. Девочка старалась умалчивать, что происходит в её новой семье и как к ней относится новый мамин мужчина.

«Они созванивались с папой, он забирал её к себе, но девочка никогда не жаловалась ни на что, да и не особо рассказывала, что у них там дома происходит», — поделился источник.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 28-летний Муроджон набросился на своего ребёнка из-за громкого плача, он бил девочку по голове, пока та не умерла. Полиция задержала мужчину и проверила документы, выяснилось, что он находился в России незаконно. Близкие семьи рассказали, что Муроджон держал супругу и детей в страхе и принуждал жить по своим законам.