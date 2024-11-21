Москва, 21 ноября, 2024, 16:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 21 ноября отметил государственными наградами многодетных матерей и семьи из шести регионов страны. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Сергей Ильин/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

«За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание «Мать-героиня» Гылке Оксане Сергеевне, Воронежская область, Климовой Людмиле Леонидовне, Курганская область, Решитовой Ларисе Витальевне, Омская область, Синибабновой Зое Васильевне, Воронежская область», — говорится в тексте документа.

Кроме того, российский лидер отметил орденом «Родительская слава» семью Вадима и Натальи Чавдар из Ленинградской области. Медалью ордена «Родительская слава» были награждены семьи из Курской и Воронежской областей, а также из Чувашии.

Ранее российский лидер заявил, что многодетные семьи являются опорой страны. В таких семьях воспитывают основные качества человека, на которых держатся и семья, и страна: уважение к старшим, любовь и заботу о младших, трудолюбие, отметил президент.

Глава государства также заявил, что для России должны стать нормой семьи с тремя и более детьми. За последние годы количество многодетных семей в стране выросло примерно на 26%, отметил глава государства, добавив, что сегодня в РФ более двух миллионов таких семей.