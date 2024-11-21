Москва, 21 ноября, 2024, 16:44 — ИА Регнум. Правоохранители проводят обыски в офисе обувного холдинга Zenden и на складах компаний, предположительно, связанных с его владельцем. Об этом сообщает 21 ноября РБК со ссылкой на источники.

Денис Абрамов/РИА Новости

По словам собеседников издания, сотрудники ФСБ и МВД России проводят следственные действия в микрорайоне Белые Столбы в подмосковном Домодедово и в столичном офисе Zenden на Щукинской улице.

«Главным следственным управлением ГУ МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171.1 УК», — сообщил близкий к правоохранительным органам источник.

В указанной статье предусмотрена ответственность за производство и продажу товаров без маркировки. В случае группового преступления и крупного ущерба виновным грозит до шести лет лишения свободы.

РБК направил запросы в оба ведомства, пресс-службу Zenden и владельцу холдинга Андрею Павлову (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

Как сообщало ИА Регнум, с июля 2020 года в России запрещено продавать обувь без маркировки.