Севастополь, 21 ноября, 2024, 16:27 — ИА Регнум. Средства ПВО отражают ракетную атаку ВСУ на Севастополь, сообщил 21 ноября глава города Михаил Развожаев.

Станислав Красильников/РИА Новости

Над акваторией на значительном отдалении от берега сбита противокорабельная ракета «Нептун», написал губернатор в своём Telegram-канале.

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. По предварительной информации, уже сбита одна противокорабельная ракета «Нептун» над акваторией на значительном отдалении от берега. Все службы приведены в состояние боевой готовности», — сообщил Развожаев.

Он призвал жителей города сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.

Ранее в Севастополе была объявлена ракетная опасность.

Как передавало ИА Регнум, накануне, 20 ноября, в Севастополе приостанавливали движение морского пассажирского транспорта. Также было временно приостановлено движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту. Причины не указывались.

Средства ПВО РФ сбили за минувшие сутки две британские крылатые ракеты Storm Shadow, сообщила ранее 21 ноября пресс-служба Минобороны. Также средства противовоздушной обороны в указанный период сбили шесть реактивных снарядов РСЗО HIMARS и 67 беспилотников противника.

В ночь на 24 октября в Севастополе работали средства ПВО, над акваторией на значительном отдалении от берега была сбита одна ракета ВСУ, сообщал Развожаев. Гражданские объекты в результате атаки не пострадали.