Суджанский район, Курская область, 21 ноября, 2024, 16:20 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров 21 ноября опубликовал в своём Telegram-канале кадры уничтожения склада боеприпасов ВСУ в Суджанском районе Курской области.

Пресс-служба Минобороны РФ

Российский FPV-дрон поразил склад, где, судя по всему, хранилась немалая часть вооружения ВСУ в регионе, отметил Кадыров.

«Противник складировал боекомплект в одном из зданий. После попадания произошла мгновенная детонация, которая уже доделала начатое нашими бойцами дело», — написал глава Чечни.

Как передавало ИА Регнум, ранее 21 ноября пресс-служба Минобороны сообщила, что в минувшие сутки потери ВСУ в Курской области превысили 150 человек. В указанный срок были нанесены поражения формированиям 10 бригад противника.

Бойцы ВС РФ рассказали журналистам, что перехватили в Курской области украинский тяжёлый дрон-камикадзе «Мамонт». Применение указанного БПЛА почти не зависит от погодных условий, поскольку дрон может летать даже в пасмурную и ветреную погоду. Перехваченный беспилотник будет отдан специалистам для изучения.

17 ноября пресс-служба Минобороны сообщила, что военнослужащие группировки войск ВС РФ «Север» заблокировали ряд подразделений ВСУ в районе Ольговской рощи в Курской области. Об уничтожении этой группировки военное ведомство проинформировало 20 ноября.