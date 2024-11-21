Исламабад, 21 ноября, 2024, 16:12 — ИА Регнум. Не менее 38 человек погибли и 20 получили ранения во время вооружённого нападения на северо-западе Пакистана, передаёт 21 ноября местный телеканал Geo TV.

Bilawal Arbab / EPA / ТАСС

«Погибли по меньшей мере 38 человек, включая женщину и ребёнка, после того как нападавшие открыли огонь по пассажирским автомобилям в районе Очат округа Куррам», — сказано в публикации.

По сообщениям полиции Пакистана, объектом нападения стала колонна легковых автомобилей, которые следовали из Парачинара в Пешавар. В этот момент боевики открыли по ним огонь.

На месте происшествия находятся машины скорой помощи. К этому моменту несколько пострадавших находятся в критическом состоянии. Телеканал со ссылкой на правоохранительные органы отмечает, что данное нападение стало крупнейшим в регионе за последние годы.

30 января ИА Регнум передавало, что во время молитвы в мечети в пакистанском городе Пешавар произошёл взрыв. Бомбу привёл в действие террорист, погибший при взрыве. 31 января стало известно, что количество погибших в результате теракта увеличилось до 95 человек.