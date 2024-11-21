Москва, 21 ноября, 2024, 15:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин наградил композитора Игоря Крутого орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, следует из указа президента.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Игорь Крутой

Эта награда присуждена музыканту «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Песни Крутого в разное время исполняли и исполняют десятки эстрадных и поп-певцов и певиц и музыкальных групп. Композитор уже получал пять орденов и одну медаль от российской власти, в том числе и два ордена «За заслуги перед Отечеством» IV и III степени в 2009 и 2014 годах соответственно. В ноябре 2019 года артист был также удостоен ордена Александра Невского.

Как передавало ИА Регнум, в июле Путин наградил народную артистку, певицу Аниту Цой орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Цой получила его за большой вклад в эффективное решение общественно значимых задач и многолетнюю добросовестную работу. В 2001 году она открыла благотворительный фонд помощи детям с врожденной инвалидностью.

30 мая в Екатерининском зале Кремля президент вручил государственные награды. В частности, он наградил бывшего министра спорта Олега Матыцина орденом «За заслуги перед Отечеством» четвёртой степени, экс-министра энергетики Николая Шульгинова орденом «За заслуги перед Отечеством» третьей степени, мэра Москвы Сергея Собянина и председателя Государственной думы Вячеслава Володина — орденом «За заслуги перед Отечеством» первой степени, губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова — орденом Мужества за самоотверженность и мужество, проявленные при исполнении профессионального долга.