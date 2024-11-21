Москва, 21 ноября, 2024, 15:48 — ИА Регнум. Министерство юстиции России направило административный иск в Хамовнический суд Москвы с требованием прекратить деятельность общероссийской общественной организации «Народно-патриотическое объединение «Родина». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы.

Максим Блинов/РИА «Новости»

По данным журналистов, ведомство направило в суд исковое заявление о прекращении деятельности объединения, а также исключении сведений о некоммерческой организации из госреестра.

В Минюсте отметили, что с 2022 года от организации в министерство не поступала ни информация о продолжении деятельности, ни отчёты. Согласно картотеке Хамовнического районного суда, заседание по рассмотрению иска состоится 3 декабря.

18 ноября Министерство юстиции России направило иск против «Международной лиги трезвости и здоровья» в Тушинский суд Москвы. Как ранее передавало ИА Регнум, причиной стало то, что организация несколько лет не сдавала отчётность о своей деятельности и не реагировала на внесудебные меры.