Москва, 21 ноября, 2024, 16:12 — ИА Регнум. Метеорологическая зима придёт в московский регион на неделю раньше календарной и принесёт с собой снегопад. Об этом в беседе с ИА Регнум заявила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости», метеоролог Татьяна Позднякова.

Известия/Константин Кокошкин

«К вечеру четверга порывы ветра будут достигать 17−23 метров в секунду, то есть это уже штормовой ветер. Характер погоды будет меняться в ночь на пятницу, пойдёт холодный атмосферный фронт, и он проявит снегом, но его будет немного. Температура воздуха, поскольку она будет около нуля, то снежный покров в Москве сохранится», — рассказала эксперт.

Характер погоды будет существенно меняться в ночь на субботу. К столичному региону подойдет очень активный атмосферный фронт, с которым ожидается уже сильный снег местами, метель, а порывы ветра будут достигать 15−20 метров в секунду. В утренние часы возможен снежный накат, местами гололёд. То есть будет настоящая зимняя погода, потому что температура воздуха уже будет отрицательная и в ночные, и в дневные часы, добавила Позднякова.

«Начиная с субботы в Москве установится снежный покров, и температура будет уже устойчива около или даже ниже нуля, поэтому можно говорить о том, что метеорологическая зима к нам придёт именно в эти выходные дни», — добавила эксперт.

В воскресенье атмосферное давление существенно повысится, осадков не ожидается, температура станет понижаться, в ночные часы до -5 градусов. Дневная температура будет от 0 до -2 градусов. В понедельник ожидается дальнейшее понижение температуры.

Как передавало 12 ноября ИА Регнум, главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что зима в Москве ожидается тёплой, температура воздуха, по прогнозам, будет повышенной до марта. Позднякова констатировала, что таким образом положительная аномалия температуры продержится с июня 2024 года как минимум до марта 2025 года.