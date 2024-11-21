Тюмень, 21 ноября, 2024, 15:23 — ИА Регнум. В Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева открылась детская образовательная студия современного цифрового искусства. Посещать занятия дети будут бесплатно. Студия создана при поддержке «РН-Уватнефтегаза» (входит в нефтедобывающий комплекс «Роснефти») в рамках соглашения о сотрудничестве между компанией «Роснефть» и правительством Тюменской области.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Тюмени открылась детская студия современного цифрового искусства

В студии установлено современное цифровое оборудование, которое поможет юным посетителям библиотеки освоить графический дизайн и мультипликацию: мониторы, ноутбуки и графические планшеты для детей, визиборды для малышей, а также интерактивная панель для педагога и эргономичная мебель. Кроме того, специально для этого проекта приобрели книги с дополненной реальностью.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Тюмени открылась детская студия современного цифрового искусства

Ранее при поддержке «РН-Уватнефтегаза» в Тюменской области были созданы лаборатория биотехнологии и генодиагностики в физико-математической школе, восемь компьютерных и робототехнических классов и уникальная игровая площадка «Двор мастеров» на первой пешеходной улице Тюмени.