Челябинск, 21 ноября, 2024, 15:20 — ИА Регнум. Глава Курчатовского района Челябинска Сергей Антипов увольняется с должности вскоре после инцидента со школьником, упавшим в яму с кипятком. О его решении сообщили 21 ноября журналистам в администрации города.

В администрации уточнили, что 22 ноября Антипов в последний раз выйдет на работу. Об увольнении чиновник попросил сам. Полномочия главы района будет исполнять его заместитель Константин Матыгин.

18 ноября глава администрации Челябинска Алексей Лошкин, на тот момент в статусе врио, в ходе аппаратного совещания раскритиковал Антипова за то, что тот не приехал во двор, где пострадал 11-летний мальчик. Днём ранее школьник упал в неогороженную яму с кипятком возле одного из домов на Комсомольском проспекте и получил серьёзные ожоги. Он остаётся в больнице.

На совещании Антипов заявил, что в его районе нет серьёзных аварий, но Лошкин с ним не согласился.

«Странно слышать про отсутствие серьёзных аварий, учитывая вчерашнее происшествие», — цитировал главу города областной портал 74.ru

Антипову 65 лет. Главой Курчатовского района его избрали в 2016 году. В 2005–2013 годах он руководил администрацией Металлургического района Челябинска, а до этого был заместителем главы Курчатовского района. Он также руководил городским управлением экологии и природопользования.