Киев, 21 ноября, 2024, 15:10 — ИА Регнум. Власти Украины могут согласиться на заморозку конфликта, но только если стране предоставят гарантии безопасности и дадут членство в НАТО. Об этом заявил в интервью итальянской газеты Repubblica зампред комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев.

Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

По его словам, Киев мог бы согласиться на заморозку конфликта по линии фронта при выполнении определённых условий. Однако если гарантий безопасности не будет и Украина не вступит в альянс, то, по его мнению, заморозка станет лишь перерывом, который якобы даст России время подготовиться к следующему конфликту.

«Наша цель — стать членом НАТО, и без этой перспективы не может быть никаких дискуссий о будущем. Мы никогда не признаем, что часть наших территорий стала российской территорией. Но мы можем поговорить о прекращении огня», — сказал депутат Рады.

Чернев также отметил, что украинские власти и общество устали от боевых действий, поэтому государство готово к переговорам, но «не на всех условиях».

Как ранее передавало ИА Регнум, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россию не устроит заморозка украинского конфликта.

Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о том, что готов к контактам и переговорам по Украине. Он указывал, что одним из условий для переговоров Москвы и Киева будет заявление украинских властей об отказе от вступления в НАТО. Кроме того, чтобы приступить к переговорам, киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска из вернувшихся в состав России в 2022 году регионов, заявлял Путин.