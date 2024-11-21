Москва, 21 ноября, 2024, 15:00 — ИА Регнум. Сотрудники полиции остановили автомобиль такси, в котором находился 24-летний житель Москвы. В кармане у молодого человека обнаружили запрещённые вещества. По его словам, он приобрёл две капсулы с мефедроном на концерте рэпера Паши Техника (Павел Ивлев), который проходил в московском клубе Gazgolder. Сообщил источник ИА Регнум.

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Около 6 часов утра 17 ноября сотрудники ГИБДД остановили такси, на заднем сиденье которого находился 24-летний Артём Н.. Мужчина нервничал и вёл себя странно, сотрудники спросили у него, имеются ли при нём запрещённые вещества. После этого вопроса Артём стал нервничать ещё больше. Во время досмотра полицейские обнаружили в кошельке у молодого человека две капсулы с порошкообразным веществом белого цвета. Артём не стал отпираться и признался, что это мефедрон, который он купил, находясь на концерте своего любимого рэпера.

«Молодой человек пояснил, что незаконно приобрёл у неизвестного лица для личного употребления две капсулы с наркотическим веществом, общая масса которого составила не менее 0,43 грамма. Исследование показало, что капсулы содержат мефедрон. Это произошло в ночном клубе Gazgolder в Москве на Нижнем Сусальном переулке во время концерта исполнителя Паша Техник», — сообщил собеседник.

В Telegram-канале клуба Gazgolder была размещена реклама выступления Паши Техника, которое описывалось как «самая авторитетная тематическая тусовка».

Сотрудники полиции задержали москвича. На него возбуждено уголовное дело по по ч.1 ст.228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение наркотических средств или психотропные веществ). Ему грозит лишение свободы до трех лет.

Ранее ИА Регнум сообщало, что рэп-исполнитель Паша Техник проходил курс лечения в реабилитационном центре. Причиной его госпитализации стало чрезмерное употребление наркотических веществ из-за расставания с супругой.