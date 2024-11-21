Москва, 21 ноября, 2024, 14:51 — ИА Регнум. Либерализм был побеждён, и это произошло в США, где он занимал главенствующие позиции. Об этом заявил бывший помощник президента России Владислав Сурков.

AP/TASS

При этом он подчеркнул, что в Вашингтон вступает дуэт избранного президента Соединённых Штатов Дональда Трампа и американского предпринимателя Илона Маска. По мнению политика, они возглавили консерваторов. При этом Сурков объединил их фамилии в термин «Траск».

«И один из гигантов — либерализм — повержен. Причем на своем поле — в США. В Вашингтон триумфально вступает «Траск» — неразлучный (пока) авторитарный дуэт Трампа и Маска, шествующий во главе восставших консерваторов», — написал политик в колонке для интернет-издания «Актуальные комментарии».

Сурков полагает, что либеральная идеология утратила свои прежние ценности. Он уточнил, что либерализм помог защитить права чернокожих, женщин и рабочих, но либералы не смогли решить реальные проблемы современности — вызовы демографии, миграции, преступности и бедности.

Вместо этого, по словам политика, либеральная идеология решила переключиться на половые отношения. Сурков назвал эту тему надуманной. Бывший помощник президента также подчеркнул, что Россия справилась с либерализмом раньше, чем это получилось у США.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2019 года президент России Владимир Путин в интервью газете Financial Times заявил, что так называемая либеральная идея изжила себя окончательно. Он отмечал, что нереалистичность её элементов уже признана рядом стран. Кроме того, Путин выразил мнение, что существовать либерализм как идея может, однако не стоит думать, что он вправе быть абсолютно доминирующим фактором.

В июне 2022 года президент РФ заявил, что коллективный Запад считает безальтернативной модель либерального глобализма. Российский лидер отметил, что этим западные страны загнали себя в ловушку. Он также назвал такую модель обновлённым вариантом неоколониализма.

7 ноября Владимир Путин заявил, что на Западе всё чаще трактуют демократию как власть меньшинства, а не большинства. Глава государства также подчеркнул, что сегодняшний западный либерализм навязывает миру свои представления, демонстрируя агрессию к любой свободной мысли и оправдывая нацизм.