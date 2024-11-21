Самара, 21 ноября, 2024, 14:29 — ИА Регнум. Известный самарский скульптор Иван Мельников обратился в полицию из-за обмана со стороны заказчика, сообщил источник ИА Регнум.

МВД.рф

Как стало известно, бизнесмен Зограб Папикян обратился к заслуженному художнику России, члену Союза художников в прошлом году и попросил создать скульптуру «Капля нефти» как символ профессии нефтяника. Установить арт-объект планировалось в парке Отрадного в Самарской области. Город был когда-то основан именно благодаря открытию нефтяного месторождения.

Скульптуру установили, но вот Иван Иванович утверждает, что оплаты за свою работу так и не получил. По словам художника, компания Папикяна получила госконтракт на благоустройство общественных территорий и в рамках контракта заказала арт-объект в виде капли нефти. Однако сразу после установки объекта и торжественного открытия Папикян, как утверждает Мельников, прекратил выходить на связь и заблокировал телефон. Через бухгалтера предпринимателя художник передал тому, что намерен обратиться в прокуратуру.

После этого Папикян перевёл Мельникову 100 тыс. рублей, что составляет лишь малую сумму от условленной.

Как рассказал источник ИА Регнум, бизнесмен обещал перевести остальные деньги в ближайшее время, сразу после того, как получит средства от муниципального контракта. Тем не менее художник утверждает, что так и не получил обещанные 2,1 млн рублей. В связи с этим Мельников обратился в полицию с заявлением. Художник просит возбудить уголовное дело по статье о мошенничестве в отношении Папикяна.

Иван Иванович Мельников — заслуженный художник России, член Союза художников. Создал порядка 14 скульптур для Самары. Самые известные — памятник Антону Павловичу Чехову, Владимиру Высоцкому, Сергию Радонежскому, несовершеннолетним труженикам тыла.