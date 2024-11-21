Москва, 21 ноября, 2024, 14:24 — ИА Регнум. Федерация тяжёлой атлетики РФ (ФТАР) выдвинула министра спорта Михаила Дегтярёва на пост президента Олимпийского комитета России (ОКР).

Roman Naumov/Global Look Press Михаил Дегтярёв

Решение было принято на заседании исполнительного комитета федерации, сказано в Telegram-канале ФТАР.

«На пост пПрезидента ОКР от ФТАР выдвинут министр спорта РФ Дегтярёв Михаил Владимирович», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 15 октября экс-президент ОКР Станислав Поздняков объявил, что уходит в отставку. По его словам, в сложившейся ситуации для укрепления российского олимпийского движения нужна смена лидера.

Поздняков также подчеркнул, что в условиях геополитических вызовов, с которыми столкнулась Россия, необходима оптимизация и централизация управления в сфере спорта высших достижений.

17 октября президент Владимир Путин выразил благодарность Позднякову за проделанную работу. Также глава государства заявил, что в целом поддерживает выдвижение кандидатуры Дегтярёва на пост главы ОКР. Российский лидер отметил, что деятельность комитета нуждается в коррективах.

Основными задачами ОКР должны стать возвращение России в олимпийское движение, а также восстановление в правах российских атлетов, отмечал ранее Дегтярёв.