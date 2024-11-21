Москва, 21 ноября, 2024, 14:21 — ИА Регнум. «Мегафон» вошел в рейтинги лучших работодателей России по версии деловых изданий Forbes и РБК. Компания из года в год сохраняет лидирующие позиции.

Илья Питалев/РИА Новости

При составлении рейтинга в Forbes компании оценивали по метрикам в трех направлениях: «Экология», «Сотрудники и общество» и «Корпоративное управление». За каждое из них начислялись баллы, в зависимости от их количества участники рейтинга попадали в одну из четырёх групп: «платина», «золото», «серебро» или «бронза». Лидерами рейтинга стали 26 компаний платиновой группы.

Одним из проектов «Мегафона», отмеченным в рейтинге, была цифровая платформа «Мегафон Экология». Она работает на базе технологии интернета вещей и в режиме реального времени собирает, анализирует и передает пользователю и контролирующим органам данные об объеме и составе промышленных выбросов, а также прогнозирует превышение допустимых значений и рассчитывает потенциальную сумму штрафов. Отметили и корпоративный университет «Мегаакадемия» — ключевой инструмент развития компетенций сотрудников и руководителей компании.

Кроме того, «Мегафон» вошел в рейтинг российских работодателей РБК. Оператор оказался в первой группе среди компаний, более всего нацеленных на обеспечение комфортных условий труда. «Мегафон» анализировали по более чем 30 показателям, объединенным в пять ключевых групп критериев: условия работы и уровень оплаты труда, социальная ответственность, эффективность бизнеса и инновационное развитие, деловая репутация и мнения людей о своем работодателе.

«Безусловно, мы рады быть среди лучших работодателей страны. Особенно значима такая оценка при высокой конкуренции, когда компании стараются предложить сотрудникам лучшие условия на рынке», — прокомментировал директор «Мегафона» по корпоративному развитию и управлению персоналом Роман Ермоленко.

Он подчеркнул, что сегодня работодатели все больше фокусируются на развитии корпоративной культуры, программ поощрения, поддержки и улучшения качества жизни сотрудников. По его словам, такой человекоцентричный подход делает сотрудников главными бенефициарами всех изменений, позволяя им выбирать компанию, которая предлагает наиболее подходящий набор ценностей и практик.

«Мы, в свою очередь, стремимся создать такие условия, чтобы в нашей команде каждый мог максимально раскрыть свой потенциал», — заключил топ-менеджер.