Москва, 22 ноября, 2024, 14:09 — ИА Регнум. Инициатива Национального автомобильного союза (НАС) об ужесточении правил получения медсправок для ГАИ возможно приведёт к небольшому подорожанию получения водительского удостоверения. Об этом в беседе с ИА Регнум заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС

Как передавало ИА Регнум, обязательный тест на наркотики предложил ввести НАС в России для тех, кто получает водительские права. Речь идёт о правилах получения медицинской справки, которую требуют от желающих сдать на права. Предполагается, что ужесточение правил сократит число ДТП, происходящих по вине пьяных водителей.

«Нас могут упрекнуть в ужесточении правил получения медсправок для водительских прав. Но мы так же предлагаем создать электронную базу данных, это облегчит жизнь россиянам при получении справок. Например, чтобы не ждать 30 дней какого-то запроса, если вы находитесь в другом регионе, и не нужно было выезжать в другой регион», — отметил Хайцэер.

Он добавил, что благодаря этой электронной базе любой врач-нарколог, психиатр из региона, где человек получает справку, зайдет в общую электронную базу данных и проверит наличие хронических заболеваний у человека.

«Сейчас неудобство заключается в том, что нельзя записаться на осмотр и получение справок в наркодиспансере и психдиспансере к определенному времени, и люди отстаивают «живую очередь», — добавил эксперт.

Чтобы инициативу по ужесточению правил получения медсправок для ГИБДД рассмотрели и приняли, нужно не меньше года, потому что нужно создать эту базу данных, выработать все методики, по которым будут осуществляться проверки. И задача государства сохранять втайне медицинские данные россиян, рассказал Хайцеэр

Также Национальный автомобильный союз своей инициативой хочет, чтобы усилилась ответственность людей, которые выдают фактически поддельные справки.

Как сообщало ИА Регнум, 1 апреля 2024 года в России вступили в силу новые правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских прав. В частности, получить права не могут лица, лишённые их за вождение в нетрезвом виде. Закон предусматривает запрет сдачи экзамена в течение срока действия административного наказания. Аналогичный запрет ввели для наказанных за управление транспортом без водительских прав.