Москва, 21 ноября, 2024, 14:16 — ИА Регнум. Стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив 98 тыс. долларов, следует из данных торговой площадки Binance.

(сс) Andre Francois

По состоянию на 14:03 биткоин подорожал на 5,23%, достигнув 98,021 тыс. долларов. Ранее показатель достигал рекордного значения в 97 720 долларов.

11 ноября ИА Регнум передавало, что стоимость биткоина установила исторический максимум, превысив 86 тыс. долларов. По состоянию на 22:20 стоимость одного биткоина достигла значения более 86 тыс. долларов. Вместе с этим, по данным площадки, за сутки криптовалюта выросла на 6,88%.

7 ноября стоимость биткоина впервые выросла до 76 тыс. долларов. 4 ноября, за день до президентских выборов в США, избранный глава Белого дома Дональд Трамп на встрече со своими сторонниками предложил выплатить 35 трлн долларов в криптовалюте для погашения государственного долга Вашингтона.

1 ноября правительство России утвердило порядок регистрации и работы майнеров криптовалют, а также операторов майнинговой инфраструктуры. Согласно новым правилам, осуществлять майнинг цифровой валюты могут индивидуальные предприниматели и организации после включения в специальный реестр.

Заниматься добычей криптовалюты разрешили физическим лицам, однако при условии, что им запрещено тратить на это более 6 тыс. кВт⋅ч. Помимо этого, майнеров обязали предоставлять в ФНС данные о том, сколько цифровой валюты они получили, а также адрес-идентификатор, на который её зачислили.