Москва, 21 ноября, 2024, 14:13 — ИА Регнум. Кимберлийский процесс (КП) отметил все ограничения на экспорт алмазов из Центральноафриканской Республики (ЦАР), заявил в своём комментарии заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

Global Look Press

Такое решение было принято на пленарном заседании КП, состоявшемся недавно в Дубае (ОАЭ). С 2013 года на фоне гражданской войны в ЦАР действовал запрет на экспорт указанных драгоценных камней. В 2016 году эмбарго было частично отменено, и у страны появилась возможность экспортировать алмазы с пяти территорий, которые не затронул конфликт.

«КП принял ряд важных для репутации нашей отрасли решений: сняты все ограничения на экспорт алмазов из ЦАР», — сказал замглавы ведомства.

Моисеев также отметил, что это поможет стабилизации экономики африканской республики. Он добавил, что Группа по мониторингу ЦАР себя изжила и была упразднена.

Кимберлийский процесс был основан под эгидой ООН в 2000 году в ЮАР. Он получил название из-за города южноафриканского города Кимберли — места, в котором его создали. В КП входят более 80 государств, которые являются производителями и импортерами алмазов. Кимберлийский процесс призван обеспечивать контроль экспортно-импортных операций в этой сфере.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре глава МИД Центральноафриканской Республики Сильви Байпо-Темон заявила, что ЦАР нуждается в опыте российских инвесторов. Он отметила, что Россия может поучаствовать в развитии строительства, горной добычи, образования и новых технологий. Министр призвала российских специалистов приезжать в страну для оказания помощи в этих сферах.