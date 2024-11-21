Москва, 21 ноября, 2024, 14:30 — ИА Регнум. Суд в Москве вынес приговоры трём гендиректорам компаний по делу о хищении более 300 млн рублей на госконтрактах с Минобороны. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета в Telegram-канале.

Elena Mayorova/Global Look Press

По данным СК, решение принято в отношении генеральных директоров коммерческих предприятий Вячеслава Шустова, Константина Савостьянова и Сергея Белова. Они признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа в 2018–2021 годах. Суд установил, что фигуранты дела завышали стоимость исполнения и использовали подложные документы.

«Приговором суда Савостьянов осужден к наказанию в виде лишения свободы на срок девять лет, а Шустов и Белов — на шесть лет каждый. Наказание они будут отбывать в исправительной колонии общего режима», — уточняют в ведомстве.

Имущество топ-менеджеров также арестовано. Суд обратил в доход государства деньги, недвижимость и автомобили бизнесменов на общую сумму более 50 млн рублей.

8 ноября Савёловский суд Москвы арестовал гендиректора главного управления спецстроительства Минобороны. Как передавало ИА Регнум, арестованный является фигурантом дела о мошенничестве при заключении государственных контрактов.

30 октября двух предпринимателей арестовали за попытку похитить 215 млн рублей при строительстве стрелкового полигона в Белгородской области. По данным регионального УФСБ, фигуранты получили аванс для выполнения гособоронзаказа по возведению объекта. Затем они оборвали контакты с заказчиком и не стали выполнять обязательства.