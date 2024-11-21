Ростов-на-Дону, 21 ноября, 2024, 14:00 — ИА Регнум. Девятилетний ребёнок попал в больницу после того, как на него в плацкартном вагоне упал вентиляционный люк. У мальчика диагностировали сотрясение головного мозга и черепно-мозговую травму. Сотрудники РЖД подарили ребёнку игрушку и пообещали вернуть деньги за билет. Сообщил источник ИА Регнум.

Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Утром 12 ноября в медпункт на ж/д станции Ростов-Главный за помощью обратилась женщина с девятилетним сыном. Ребенок получил травмы во время следования на поезде Калининград — Адлер.

«Была получена травма в поезде. Открылся люк вентиляционной системы в плацкартном вагоне и ударил школьника по голове. От удара мальчика отбросило на метр. В медпункте ребёнку поставили диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушибленная рана в височной области», — сообщил источник.

Мать мальчика рассказала ИА Регнум, что они с сыном ехали с конкурса по танцам в Калининграде домой в Ростовскую область. Это была первая поездка мальчика на поезде.

«После такой поездки сын теперь боится поездов. Как будто нам было мало проблем из-за травмы ребёнка, но в медпункте нас ждало ещё одно разочарование. Медики не зафиксировали, что ребёнка тошнит, хотя они были рядом и всё видели. Также одна из врачей специально пыталась записать другую фамилию в документы осмотра ребёнка. Видимо, пытаясь скрыть факт, что такое произошло в поезде РЖД. По неправильной фамилии не смогли бы найти пострадавшего, а значит и происшествия не было», — рассказала мать мальчика.

Женщина сообщила, что через пару часов к ним на вокзал приехал какой-то сотрудник из РЖД и попытался сгладить ситуацию: он подарил игрушку сыну и обещал вернуть стоимость билетов. Но деньги до сих пор не вернули.

На данный момент ребёнок находится под наблюдением врачей и ожидает МРТ головного мозга, которую ему должны сделать только в феврале, потому что мест по квоте в этом году уже не было.

Ранее ИА Регнум сообщало, что младенец в возрасте семи месяцев скончался в поезде Москва — Чита, по факту гибели ребёнка проводится проверка. Об этом сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.