Вашингтон, 21 ноября, 2024, 13:45 — ИА Регнум. Киевский режим может обратиться с просьбой к действующему президенту США Джо Байдену разрешить ВСУ применение американских ракет Tomahawk («Томагавк») для нанесения ударов по территории РФ. Об этом сообщила газета Politico.

Журналисты сослались на информацию замглавы комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егора Чернева.

В публикации уточняется, что украинские власти хотят использовать американские ракеты до того, как избранный президент США вступит в должность Дональд Трамп. При этом подтвержденных сведений о наличии Tomahawk у Украины нет.

Как сообщало ИА Регнум, в конце октября газета The New York Times со ссылкой на источники написала, что в одном из секретных пунктов «плана победы», который был представлен главой киевского режима Владимиром Зеленским, содержится призыв передать ВСУ ракеты Tomahawk. Авторы статьи назвали это требование абсолютно невыполнимым. Они уточнили, что дальность полёта Tomahawk (2400 км) в семь раз больше, чем у ракетных систем ATACMS, которые Киев уже получил от США в ограниченном количестве.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в украинском СИЗО по подозрению в государственной измене, выразил мнение, что утечка информации о призыве Киева передать ракеты Tomahawk говорит о том, что Запад воспринял этот пункт как безумие. Парламентарий добавил, что украинские власти должны уметь читать между строк, чтобы понять этот намёк.

Глава киевского режима подтвердил, что требование о ракетах Tomahawk действительно содержится в его плане. Вместе с тем он назвал указанную информацию конфиденциальной.

17 ноября The New York Times написала, что Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российской территории. При этом в Госдепартаменте США не оспорили и не подтвердили эти сведения.