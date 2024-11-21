Курск, 21 ноября, 2024, 13:44 — ИА Регнум. Потери вооружённых сил Украины в Курской области за минувшие сутки превысили 150 человек, сообщила 21 ноября пресс-служба Министерства обороны РФ.

Пятеро бойцов противника сдались в плен, сказано в сообщении.

«За сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен», — проинформировала пресс-служба.

Всего за время ведения боевых действий в регионе противник потерял более 34,5 тыс. человек и несколько сотен единиц техники, в том числе 215 танков, 147 боевых машин пехоты и 120 бронетранспортёров, сказано в сообщении.

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