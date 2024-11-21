Москва, 21 ноября, 2024, 14:00 — ИА Регнум. Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что проблем с приобретением патронов для сборной страны нет, сообщает РБК. Он прокомментировал жалобы спортсменов на оснащение.

Hendrik Schmidt / Global look press

«Один спортсмен дал короткое эмоциональное интервью. И что? Если у него есть какие-то проблемы, то, может быть, у отдельно взятого спортсмена, но не значит, что у всех. У нас есть возможность приобрести патроны», — сказал Майгуров.

Ранее о проблеме с патронами рассказали чемпион мира 2017 года Антон Бабиков и двукратный призер Олимпиады Александр Логинов. По словам Бибикова, на Кубке Международной лиги клубного биатлона он допустил восемь промахов и занял 23-е место из-за низкого качества патронов. По его словам, на последних тренировках патроны «летят куда хотят», и он готов завершить карьеру, если ситуация не улучшится.

Александр Логинов отмечал существование проблемы ещё в прошлом году.

«Дефицит есть. Если раньше могли перед сезоном отстреливать около 15–20 партий, то сейчас дай бог, если три–четыре партии находим», — отмечал спортсмен.

Как ранее передавало ИА Регнум, 13 марта бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года биатлонист Евгений Гараничев объявил о завершении карьеры после окончания нынешнего сезона. Причиной стало ослабленное здоровье после перенесённой коронавирусной инфекции. В мае российская 32-летняя биатлонистка и обладательница Кубка IBU сезона 2014/2015 Анна Никулина завершила профессиональную карьеру. Она ушла в декретный отпуск.