Москва, 21 ноября, 2024, 13:20 — ИА Регнум. Уголовное дело по статье «Халатность» (ч. 1 ст. 293 УК РФ) возбудили в отношении сотрудников МУ МВД России «Люберецкое» и сотрудников администрации городского округа Люберцы, которые недолглядели и не приняли никаких мер в связи с массовыми сборами мигрантов в незаконной молельной комнате и другими нарушениями, которые это повлекло.

Bulkin Sergey/Global Look Press

Как рассказал источник ИА Регнум, жители посёлка Малаховка неоднократно жаловались на то, что в одном из районов регулярно собираются сотни мигрантов, которые съезжаются в «молельный дом». При этом иностранные граждане нарушают общественный порядок, шумят, ведут себя агрессивно и оскорбляют как взрослых местных жителей, так и детей.

Проверка правоохранителей показала, что должностные лица, которые должны были осуществлять контроль за соблюдением иноастранцами законодательства, этого не сделали. По факту такой халатности и возбудили дело.

17 апреля в Московской области ликвидировали второй незаконный молельный дом мусульманской общины «Дружба». Он располагался между Лобней и Мытищами. За день до этого, 16 апреля, в Троицке демонтировали молельный дом «Абу Бакр». Как отмечал член СПЧ Кирилл Кабанов, необходимо проводить масштабные серьёзные проверки всех подобных незаконных заведений и оценивать каждое из них индивидуально. Кабанов отметил, что речи о недостатке мечетей в России не идёт, а радикалам зачастую нужны именно небольшие отдельные помещения, чтобы продвигать там экстремистские идеи.