Москва, 21 ноября, 2024, 13:14 — ИА Регнум. Госдума на заседании 21 ноября приняла закон о федеральном бюджете на 2025–2027 годы.

Владимир Федоренко/РИА Новости

Проект бюджета сформирован на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития, согласно которому в период с 2025 по 2027 год экономическая динамика будет придерживаться умеренной траектории развития в 2,5–2,8% ВВП.

Ключевыми приоритетами бюджета объявлены выполнение государством всех социальных обязательств перед гражданами, обеспечение безопасности и обороны России, достижение технологического суверенитета страны и развитие инфраструктуры.

Согласно плану, в 2025 году доходы федерального бюджета вырастут до 40 трлн 296 млрд рублей, расходы — до 41 трлн 469,5 млрд рублей, дефицит составит около 0,5% ВВП. На финансирование 19 национальных проектов в 2025–2027 году планируется выделить более 18 трлн рублей, на финансовую поддержку регионов — по 3,3 трлн рублей ежегодно.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что средства на реализацию новых нацпроектов должны быть заложены в бюджет в необходимом объёме. Также он напоминал о важности устойчивости и сбалансированности не только федерального бюджета, но и всей системы государственных финансов для достижения национальных целей развития.

Как передавало ИА Регнум, 20 ноября Путин заявил, что дефицит бюджета на 2025–2027 гг. является небольшим, к тому же доходы, вероятно, будут выше запланированных. В первые 10 месяцев 2024 года в бюджет поступило на 20% больше налогов, чем годом ранее — почти 46 трлн рублей, рассказал 21 ноября на встрече с президентом глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.