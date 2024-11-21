Каменск-Уральский, Свердловская область, 21 ноября, 2024, 13:12 — ИА Регнум. Конфликт со стрельбой произошёл в городе Каменск-Уральский в одном из торговых центров, сообщили 21 ноября журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Petrov Sergey/Global Look Press

В результате пострадали два участника конфликта, один получил ножевое ранение, второй — огнестрельное. Обоих доставили в районную больницу, заявил руководитель пресс-службы Валерий Горелых.

«Личности участников конфликта сотрудниками полиции уже установлены, это два местных жителя — по предварительным данным, 1977 и 1981 годов рождения», — добавил Горелых.

На месте инцидента работает усиленная следственно-оперативная группа.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре драка со стрельбой произошла возле ТЦ «Мега» в подмосковных Химках, после инцидента задержали 22-летнего и 15-летнего молодых людей — сыновей уроженки Ставрополья Жанны Успешной Миллиардерши. Младший сын и его брат Василий подрались с 34-летним мужчиной. В ходе потасовки мужчину ранили из пневматического пистолета. Полиция начала проверку по статьям «Хулиганство» и «Причинение тяжкого вреда здоровью».