Москва, 21 ноября, 2024, 13:09 — ИА Регнум. Москва продолжает активно готовиться к зиме. И, чтобы даже в самые холодные месяцы года атмосфера оставалась теплой и по-новогоднему волшебной, все развлечения столицы объединит один масштабный проект — «Зима в Москве». Мероприятия пройдут в абсолютно всех столичных районах и удивят разнообразием форматов и возможностей. О том, что готовит столица этой зимой — в материале ИА Регнум.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Всего в рамках проекта «Зима в Москве» будет открыто более 1,9 тыс. локаций. Жители и гости столицы смогут показать свои таланты, посетить разнообразные мероприятия — от уже полюбившихся фестивалей до обновленных катков, лыжных трасс и ярмарок. Лейтмотивом проекта станут традиции России. На площадках фестиваля будут звучат популярные песни прошлых лет, пройдут дискотеки и концерты, а также — мастер-классы по изготовлению игрушек в стиле ретро.

«Мы хотим, чтобы «Зима в Москве» подарила тепло москвичам, будем творить добро и помогать. Мы будем беречь русские традиции, создадим в городе волшебную атмосферу благодаря иллюминации. А также уделим много внимания поддержке бойцов СВО и их семьям», — отметил председатель комитета по туризму Москвы Евгений Козлов.

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Чтобы создать праздничную атмосферу, Москву украсят более 4,5 тыс. цветовых конструкций и арт-объектов. «Новогодним» станет, например, Московский зоопарк — его украсят рождественскими звездами и елочными украшениями, а около Российской государственной библиотеки появится сказочный лес с огромными елочными шарами и арками. Напротив ЦУМа заработает выставка дизайнерских новогодних елок — их украсят по мотивам советских фильмов. Кроме того, в «Сокольниках», «Музеоне» и саду «Эрмитаж» появятся гигантские ледяные скульптуры.

Вернутся в рамках «Зимы в Москве» и уже полюбившиеся горожанам фестивали. Например, обновится формат фестиваля «Путешествие в Рождество», который радует москвичей уже 10 лет.

«Будут работать катки, будут шоу, — отмечает руководитель Департамента торговли Москвы Алексей Немерюк, — Паспорт путешественника трансформировался в «Зимнее путешествие» — нужно будет получать отметки за вопросы, квесты, задания, после их можно будет обменять на подарки».

На многих площадках фестиваля будут работать уже ставшие традиционными домики добра «Москва помогает». Там организуют сбор подарков и открыток для участников СВО. Помимо этого, продолжение получит и акция «Добрая елка» — она поможет исполнить новогодние мечты детей.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

На Тверской площади пройдет фестиваль «Московское чаепитие»: гостей ждут яркие представления, чайная станция и шоу-путешествие «Чаепитие с графиней». А в рамках фестиваля «Усадьбы Москвы» пройдут балы-спектакли. Масштабное шоу покажет и фестиваль «Город света».

Одной из флагманских площадок фестиваля станет Болотная площадь. Там состоится «маркет волшебства» «Сделано в Москве» с ярмаркой товаров, фудкортом, катком и сказочным поездом вокруг него.

По словам главы Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Кристины Костромы, «маркет волшебства» — это возможность попасть в мир столичных производителей, где каждый посетитель сможет подобрать товары и развлечения на свой вкус. И принять участие в нем могут практически всех московские предприниматели. Среди других возможностей для бизнеса в рамках проекта «Зима в Москве», например, участие в конкурсе на лучшее праздничное и тематическое оформление, конкурс на лучший проект праздничного оформления и другие.

Особое внимание в рамках фестиваля традиционно будет уделено спорту. Так, в Москве пройдет флешмоб «Снегурочки на катке», забег дедов морозов, откроются новые и обновятся уже существующие катки и лыжные трассы. Для гостей соорудят площадки для русского хоккея в валенках, снежного дартса и много другого. А бесплатные фитнес-тренировки продолжается в рамках проекта «Мой спортивный район».

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Кроме того, гости фестиваля смогут поучаствовать в конкурсе «Ледниковый период». Его организуют сразу в четырех парках, а финал состоится в саду «Эрмитаж».

«Его возглавит известный фигурист Илья Авербух», — отмечает глава Департамента культуры Москвы Алексей Фурсин.

Найти себе занятие по душе сможет абсолютно каждый — даже если он захочет сделать это в ночное время. Так, для молодежи в парках столицы организуют ночные дискотеки, хоровод «Обними Москву» с чаем и плюшками, а также автопробеги. По словам зампредседателя Комитета общественных связей и молодежной политики столицы Марии Головченко, также в столице пройдут ночные экскурсии «Тайные места Москвы».

Александр Полегенько/РИА Новости RIA 3247194.MR.900

Как всегда не останется в стороне и сфера общепита. На площадках фестиваля для гостей будут организованы всевозможные гастро-развлечения. И, что самое интересное, нашлась возможность для того, чтобы отдать дань традициям: согреваться москвичи будут чаем «Москва» с плюшками.

«Это традиционная московская плюшка, которой исполнится 200 лет. Мы возрождаем традицию и будем угощать москвичей за небольшое вознаграждение», — отмечает Алексей Немерюк.

Проект «Зима в Москве» стартует уже 1 декабря и продлится до 28 февраля. А подробную информацию о его площадках и мероприятиях можно узнать в специальном разделе на сайте мэра столицы. Там же у желающих будет возможность забронировать городские площадки для проведения собственных мероприятий.