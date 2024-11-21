Москва, 21 ноября, 2024, 13:05 — ИА Регнум. Крупный газорегуляторный пункт модернизирован в московском районе Орехово-Борисово. Как рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков, работы прошли в сжатые сроки без отключения потребителей от газоснабжения.

Евгений Самарин/РИА Новости

«В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах», — рассказал Пётр Бирюков. Он сообщил, что модернизованный газорегуляторный пункт «Орехово-Борисово кв. 3» расположен на Домодедовской улице и обеспечивает газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и жилого сектора районов Орехово-Борисово Северное и Орехово-Борисово Южное.

По словам заместителя мэра Москвы, газорегуляторный пункт был введен в эксплуатацию еще в прошлом веке. «Устаревшее оборудование заменили на современный газорегуляторный пункт шкафного типа мощностью почти 2,4 тыс. кубометров в час, изготовленный из российских составляющих на собственном производстве АО «Мосгаз», — отметил Бирюков.

Глава Комплекса городского хозяйства Москвы подчеркнул, что все столичные газорегуляторные пункты обязательно оборудуются запорными устройствами, параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской, позволяющей в режиме реального времени управлять газовым хозяйством.