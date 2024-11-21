Бельгия, 21 ноября, 2024, 12:43 — ИА Регнум. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен спасла человека на борту самолёта, следовавшего из Цюриха в Брюссель.

IMAGO/PETR STOJANOVSKI/Global Look Press Урсула фон дер Ляйен

Фон дер Ляйен рассказала, что когда одному из пассажиров стало плохо, члены экипажа, согласно правилам, спросили, есть ли на борту врачи, и она вызвалась оказать помощь, передаёт Bild.

«Одному из пассажиров потребовалась помощь. Как обычно, экипаж попросил откликнуться тех, кто обладает знаниями медицины», — сказала глава Еврокомиссии.

Другие пассажиры самолёта рассказали изданию, что в Брюсселе рейс встретила бригада врачей, пассажиры оставались на борту, а фон дер Ляйен его покинула, пересев в чёрный «Мерседес», поскольку торопилась на одну из официальных встреч.

Фон дер Ляйен по образованию — врач, в 1990-х годах она работала ассистентом в гинекологическом отделении университетской клиники Ганновера. Позднее она защитила диссертацию и получила звание доктора медицины.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2018 года министр здравоохранения Карачаево-Черкесии Казим Шаманов оказал экстренную помощь пассажирке самолета. Женщине стало плохо во время полета по маршруту Москва — Минеральные Воды. Сообщалось, что квалифицированная помощь помогла спасти жизнь женщине и избежать лайнеру вынужденной посадки.