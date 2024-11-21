Ульяновск, 21 ноября, 2024, 12:32 — ИА Регнум. Ушедший из России шинный завод Gislaved (ранее Bridgestone) в Ульяновске возобновил производство, в планах руководства выпустить 1,2 млн шин в 2025 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя холдинга «Кордиант».

Sutton Motorsports/Global Look Press

Предприятие полного цикла Bridgestone ранее принадлежало японскому производителю премиальных шин, затем перешло под управление холдинга «Кордиант». В июле 2024 года завод получил название Gislaved и в четверг запустил работу.

«На предприятии сохранились лучшие мировые практики производства и многоступенчатого контроля качества продукции. Обеспечена сырьевая устойчивость», — передают журналисты слова гендиректора холдинга Вадима Володина.

Перезапуск ульяновской площадки начнётся с производства новой летней модели под брендом Cordiant. В 2025 году ассортимент завода планируется расширить, в том числе за счёт моделей бренда Gislaved, рассчитанного на премиальный сегмент. Старт производства зимних шин запланирован на первое полугодие 2025 года.

В компании добавили, что завершены все стандартные испытания и сертификации, необходимые для возобновления производства и подтверждающие безопасность продукции и готовность к началу продаж.

Как ранее сообщало ИА Регнум, завод Bridgestone в Ульяновске был построен в 2016 году. Производство приостановили в марте 2022 года в условиях санкционного давления. В декабре 2023 года японская компания продала свои активы в России холдингу S8 Capital, который также владеет 100% акций компании «Кордиант».